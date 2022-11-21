Финская SRV Group продала долю в ТЦ «Охта молл» в Петербурге

«Охта молл» продан другой компании Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупнейший актив в России продала финская SRV Group с партнерами. Торгово-развлекательный центр «Охта молл», ранее принадлежащий компании Jupiter Realty 1 B.V, теперь передан кипрской компании Geomare Investments Limited.

- Информацию о продаже ТРЦ площадью 140 тысяч квадратных метров сообщила руководитель платформы консалтинговых услуг и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова. Она была консультантом этой сделки, - пишут «Ведомости».

Как сообщают эксперты, компания, которая купила ТРЦ, возможно, является совладельцем екатеринбургского девелопера «Проспект групп». Сервис «СПАРК-Интерфакс» информирует, что эта компания принадлежит Александру Петрову и кипрской организации Sigoury Limited.

Из сообщения SRV Group, «Охта молл» продали, потому что компания собирается уходить с российского рынка.