Движение троллейбусов усилили у закрытой станции метро «Чернышевская»

У "Чернышевской" усилили движение троллейбусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Горэлектротранс» вывел дополнительные троллейбусы на маршруты №5 и №11, которые курсируют у закрытой на капремонт станции метро «Чернышевская». Движение усилено по просьбам пассажиров, которые жаловались, что транспорт приходиться долго ждать.

- Теперь 5-й троллейбус ходит каждые 7-11 минут. А ожидание 11-го троллейбуса в часы «пик» не превышает 10 минут, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Напомним, что троллейбус №5 курсирует от Тульской улицы до Конногвардейского бульвара, а №11 - от Тульской до улицы Кораблестроителей в Василеостровском районе.

Что касается станции метро «Чернышевская», то она будет закрыта до весны 2024 года. Здесь будут полностью перестраивать наклонных ход с установкой четырех эскалаторов вместо трех.