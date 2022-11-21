Первые 28 кубометров снега вывезли с улиц Петербурга

Снегоуборочная техника работала на выходных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Предприятия Комитета по благоустройству Петербурга вывезли с улиц города первые 28 кубометров снега за прошлую неделю. Все осадки пришлись на выходные дни: субботу и воскресенье. Остальной снег, который выпадал в районах Северной столицы в будни, успевал растаять.

- После выпавшего мокрого снега к выходным стало еще холоднее. Тогда дорожники вывели на улицу большое количество техники и приложили все усилия, чтобы предотвратить гололедицу, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Специалисты обработали тротуары и проезжую часть специальными противогололедными материалами. За прошлую неделю из Петербурга на полигон вывезли 760 кубометров мусора и 940 тонн смета с автомобильных дорог.

Напомним, 21 ноября синоптик Михаил Леус сообщил, что в Петербурге наступила метеорологическая зима. Температура воздуха в городе четвертый день держится ниже нулевой отметки.