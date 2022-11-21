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НовостиОбщество21 ноября 2022 15:56

Петербуржцы сдали 410 литров крови во время осенней донорской акции

Это поможет спасти жизни 2733 человек
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
410 литров крови собрали во время донорской акции.

410 литров крови собрали во время донорской акции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 400 литров крови сдали жители Петербурга во время осенней донорской акции. Она была посвящена Международному дню студента и завершилась 17 ноября. Сдавать кровь и компоненты пришли 900 человек.

- Молодежные дни донора проходят в нашем городе дважды в год – весной и осенью. И каждый раз мы видим, сколько у нас отзывчивых людей. Сданная ими кровь поможет сохранить жизни петербуржцев, - отметил губернатор Петербурга, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Если совсем точно, то собранные в ходе акции 410 литров крови помогут спасти жизни 2733 человек. Сдавать кровь приходили члены молодежного парламента Петербурга, сотрудники Комитета по молодежной политике, Комитета по социальной политике.

Участникам мероприятия прочитали онлайн-лекцию о важности сдачи крои и аспектах донорства.