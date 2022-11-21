Петербуржцы сдали 410 литров крови во время осенней донорской акции

410 литров крови собрали во время донорской акции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 400 литров крови сдали жители Петербурга во время осенней донорской акции. Она была посвящена Международному дню студента и завершилась 17 ноября. Сдавать кровь и компоненты пришли 900 человек.

- Молодежные дни донора проходят в нашем городе дважды в год – весной и осенью. И каждый раз мы видим, сколько у нас отзывчивых людей. Сданная ими кровь поможет сохранить жизни петербуржцев, - отметил губернатор Петербурга, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Если совсем точно, то собранные в ходе акции 410 литров крови помогут спасти жизни 2733 человек. Сдавать кровь приходили члены молодежного парламента Петербурга, сотрудники Комитета по молодежной политике, Комитета по социальной политике.

Участникам мероприятия прочитали онлайн-лекцию о важности сдачи крои и аспектах донорства.