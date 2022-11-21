Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 16:23

Газоснабжение в домах восстановлено после пожара на газопроводе в Ленобласти

99% потребителей вернули газ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Оставшийся один процент – это квартиры и дома, в которых никого не было

Оставшийся один процент – это квартиры и дома, в которых никого не было

Во Всеволожском районе Ленобласти восстановлено газоснабжение в домах и квартирах после сильного пожара из-за разгерметизации газопровода. Газ вернули 61254 потребителей. Это 99% от всех людей, которые остались без важного ресурса.

- Оставшийся один процент – это квартиры и дома, в которых никого не было, и поэтому газовщики не смогли туда попасть, - рассказал председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев, слова которого приводит пресс-служба администрации Ленобласти.

На данный момент, специалисты завершили обходы и проверили надежность работы всех систем газоснабжения. Однако жильцы, которые отсутствовали в своих квартирах, могут обратиться по номеру телефона и пригласить газовщиков на дом.

- Заявки можно оставить по номеру 04 или 104 для мобильных телефонов, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.