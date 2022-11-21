График разводки мостов изменится в ночь на 22 ноября в Петербурге

График разведения Тучкова моста изменится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ночь на 22 ноября в Северной столице изменится график разводки Тучкова моста на Малой Неве. Об этом информирует пресс-служба СПБ ГБУ «Мостотрест» 21 ноября.

- В ночь с понедельника на вторник Тучков мост на Малой Неве будет разведен с 2:00 до 4:55. При этом, изменения будут в движении по Кантемировскому мосту, - рассказали в пресс-службе организации.

С 22 по 25 ноября автомобилистам придется продумать свой маршрут из-за перекрытия Кантемировского моста. Проехать по нему не получится в эти дни с 1:30 до 4:30 из-за проведения технических работ, сообщает «Мостотрест».

Напомним, 15 ноября на рукавах Невы прекратили разводить мосты, навигация там уже завершилась. Окончательно сезон разведения мостов и навигация завершится уже 30 ноября.