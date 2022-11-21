Женщина пострадала в квартирном пожаре на набережной Фонтанки в Петербурге

Пожарные тушили трехкомнатную квартиру Фото: Олег ЗОЛОТО

Трехкомнатная квартира загорелась в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером 21 ноября.

- Сообщение о пожаре в квартире на набережной реки Фонтанки поступило в 19:54. Спасатели сразу выехали к месту происшествия, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В трехкомнатной квартире горела кухня площадью 12 квадратных метров. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание в 20:20. В происшествии пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

- На место пожара выезжали три пожарные машины. Огонь тушили 12 спасателей, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, в ночь на 21 ноября в Московском районе случился пожар в офисном здании. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причину пожара установят дознаватели.