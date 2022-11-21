Быстрыкин поручил разобраться в конфликте между петербуржцами и управляющей компанией

Председатель СК России проконтролирует проверку управляющей компании Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жильцов на незаконные действия петербургской управляющей компании. Жители рассказали, что УК подделывает протоколы общих собраний. Из-за этого компания теперь управляет несколькими многоквартирными домами.

- Горожане пожаловались на ООО «УК «Собрание». Их не устраивают ремонт зданий, обслуживание коммунальных систем и завышенные тарифы. В уполномоченные структуры они обращались, но это ни к чему не привело, - сообщает пресс-служба информационного центра СК России.

После поручения Бастрыкина, СУ СКР по Петербургу проведет проверку по данному факту и подготовил подробный доклад о ситуации. Центральный аппарат ведомства держит на контроле исполнение поручения.

Напомним, в октябре председатель СК поручал разобраться с другой управляющей компанией Петербурга. Жильцы жаловались на то, что их обманывают и повышают тарифы на коммунальные услуги.