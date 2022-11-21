Электропоезд насмерть сбил пожилого мужчину на станции Девяткино

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Электропоезд сбил мужчину на 12 километре железнодорожной станции Девяткино. Местный житель был пьян и переходил пути в неположенном месте. По факту его смерти транспортная полиция проводит проверку.

- Электропоезд ехал по направлению из Санкт-Петербурга в поселок Кузнечное. Машинист сигналил мужчине и пытался остановить поезд, но не удалось предотвратить наезд, - сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Позже специалисты установили личность погибшего. Им оказался 60-летний житель Мурино. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в ноябре этого года пассажирский поезд сбил петербуржца, который перебегал железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.