Около десяти тысяч литров нелегального алкоголя изъято в Петербурге и Ленобласти

Нелегальный алкоголь изъяли. Фото: Росалкогольрегулирование

Продажу нелегального алкоголя в Петербурге и Ленобласти выявили специалисты, во время рейда. Контрольные мероприятия провели представители Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками ФСБ в четверг, 17 ноября.

- Были проверены помещения во Фрунзенском и Невском районах Петербурга, а также в Гатчинском районе Ленобласти. Выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, - сообщает пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО.

Специалисты обнаружили и изъяли почти десять тысяч литров нелегального алкоголя и упаковочные материалы. Вся продукция, которую изъяли специалисты, будет передана на ответственное хранение АО «Росспиртпром».

Напомним, в ноябре этого года полиция закрыла очередной бар на Рубинштейна после серьезного скандала в других заведениях на этой же улице. Еще один бар не воспринял всерьез печальный пример коллег и работал без лицензии на алкоголь.