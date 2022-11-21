Жителя Ленобласти, пропавшего три недели назад, ищут добровольцы

Волонтеры отправятся на поиски пропавшего мужчины. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 31-летнего мужчину, который пропал почти три недели назад. О местоположении жителя Ленинградской области ничего не известно с 1 ноября этого года. Ориентировка с его фотографией опубликована в сообществе «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

- Мужчина 1991 года рождения ушел из дома 1 ноября и не вернулся. Рост пропавшего жителя Всеволожского района – 164 сантиметра. Он нормального телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами, - сообщается в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

В день пропажи на мужчине были надеты темно-синяя куртка, и черно-белая кепка. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски пропавшего мужчины. В комментариях к опубликованному посту пользователи выражают надежду, что мужчину найдут живым.