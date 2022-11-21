Садовый дом загорелся в Курортном районе Петербурга

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Садовый дом загорелся в Курортном районе в Петербурге. О пожаре в Зеленогорске сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу вечером 21 ноября.

- Сообщение о пожаре на Хвойной улице поступило в 22:11. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Одноэтажное здание из досок горел по всей площади. Размер дома составляет 10 на 13 метров. Спасателям удалось локализовать возгорание в 23:02. О пострадавших не сообщается. На место происшествия выезжали две пожарные машины. Огонь тушили 10 спасателей МЧС.

Напомним, в этот же вечер загорелась трехкомнатная квартира на набережной реки Фонтанки. В жилье вспыхнула кухня. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Огонь тушили 12 спасателей. В происшествии пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.