Общественное пространство с event-зоной и разными кафе открылось в Петербурге

Vokzal 1853 работает в техническом режиме в здании Варшавского вокзала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое общественное пространство появится в Петербурге в здании Варшавского вокзала. Организаторы обещают, что для петербуржцев Vokzal 1853 станет центром культурной жизни, а туристы Северной столицы внесут это место в свой список для обязательного посещения.

- Это будет центр притяжения горожан. Развлечения для всей семьи любого формата будут сосредоточены здесь. Здесь все есть, - говорится в социальных сетях общественного пространства.

В одном месте будут показывать концерты, кино, проводить мастер-классы, презентации и вечеринки. Там же будут расположены площадки для спорта и большой фудкорт. На огромной event-зона можно будет сразу принять 2500 гостей. А вкусно поужинать одновременно смогут 4000 человек.

Общественное пространство открылось 21 ноября в техническом режиме на набережной Обводного канала. Организаторы обещают, что там можно будет не только поесть, но и погрузиться в атмосферу XIX века.