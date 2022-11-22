Небольшой снег и до минус 14 градусов ожидается в Ленобласти 22 ноября

В Ленобласти ночью прогнозируют небольшой снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Облачная погода с прояснениями ожидается в Ленинградской области 22 ноября. Днем в регионе пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер различных направлений подует со скоростью от трех до десяти метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от пяти до четырнадцати градусов со знаком минус. А днем будет от -3 до -8 градусов. На дорогах образуется гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют синоптики в Петербурге 22 ноября. Существенный осадков в Северной столице не предвидится. Скорость ветра достигнет десяти метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, а днем будет от трех до пяти градусов со знаком минус. МЧС предупреждает о гололедице на дорогах.