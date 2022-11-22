Облачно и до минус 4 градусов будет в Петербурге 22 ноября

Легкий мороз и облачность ждут Петербург 22 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург во вторник, 22 ноября 2022 года, окажется на северной периферии циклона. Из-за этого в городе будет легкий мороз, небо затянуто густыми облаками, но обойдется без снега. Только на юге Ленинградской области ожидаются осадки. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием северной периферии активного балканского циклона, врывающегося в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная погода, в большинстве районов без существенных осадков, а небольшой снег пройдет лишь на юге области, - рассказал синоптик.

Днем в городе на Неве до минус 2-4 градусов, по Ленинградской области до 2-7 градусов мороза. Ветер сохранится восточный, слабый 3-8 метров в секунду.

В среду местами небольшой снег и по-прежнему небольшие морозы.