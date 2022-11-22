Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени 22 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжает стремительно холодать. С каждым днем становится все морознее, а зимняя погода укореняется в городе. Так, ночь на 22 ноября 2022 года стала самой холодной в Северной столице с начала осени. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до отметки минус 7,1 градусов, что стало самым низким значением с начала осени. До этого в лидерах был день вчерашний с температурой минус 6,1 градусов, - сообщил синоптик.

Днем во вторник в городе на Неве будет прохладно, слегка морозно и очень облачно. Но нового снегопада ждать не стоит, лишь на юге Ленинградской области. Температура воздуха днем составит минус 2-4 градуса в городе и до 2-7 градусов мороза по области.