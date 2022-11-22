Гараж загорелся в Красносельском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге рано утром 22 ноября 2022 года в Красносельском районе загорелся гараж. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 6:57 часов. Пожар происходил у дома 1 по Коммунистической улице. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной столице.

- В 6:57 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, улица Коммунистическая, дом 1. Происходило горение наружной стены гаража на площади пяти квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей города.

Прибывшие на место пожарные с течение 20 минут смогли побороть огонь и ликвидировать возгорание. На месте работали 10 челочек личного состава МЧС Петербурга и две пожарные машины.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.