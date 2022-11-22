Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 22 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 22 ноября 2022 года. В городе усиливаются холода. Последние несколько дней в Северной столице стоит явно зимняя погода с морозами и снегом. А минувшая ночь стала в городе самой холодной с начала осени.

На станции Девяткино поезд насмерть сбил пожилого мужчину. Известно, что пешеход был пьян и переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Несмотря на то, что машинист сигналил мужчине и применил экстренное торможение, столкновения было не избежать.

В Петербурге впервые родились тройняшки-близнецы. Малышки абсолютно похожи друг на друга, настолько, что даже мама пока их не узнает. Случай уникальный, так как чаще всего такое встречается только в учебниках.