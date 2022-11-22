Дороге жизни исполнился 81 год

Дороге жизни блокадного Ленинграда исполнился 81 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Знаменитой Дороге жизни, которая спасла Ленинград во время блокады, 22 ноября 2022 года исполнился 81 год. В этот день в 1941 году по тонкому льду через Ладожское озеро прошли первые машины с продовольствием. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- В каждом кузове всего несколько мешков. Погрузишь больше – провалишься. Но ждать нельзя. Водители, регулировщики, ремонтники, зенитчики – работали, не щадя себя. Под бомбами и артобстрелами, - напомнил градоначальник.

Каждый человек, который провозил провиант по Дороге жизни или вывозил по ней людей из блокадного города, стал настоящим героем. Беглов выразил огромную благодарность поисковикам, которые много лет поднимают и реставрируют технику Дороги жизни, превращают ее в экспонаты музеев.