Январские морозы ударили в Петербурге в конце ноября

Январские морозы установились в Петербурге в конце ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге после теплой первой половины ноября установилась очень холодная погода. Среднесуточная температура воздуха на пять градусов ниже положенной нормы, что больше характерно для второй половины января, чем для конца осени. Об этом 22 ноября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Фактическая погода в эти дни даже опережает средние многолетние значения более чем на 5 градусов. Вчера отклонение от нормы в Санкт-Петербурге было минус 5,4 градусов сегодня останется в этих пределах. Норма для этого времени ровно ноль градусов, - рассказал Колесов.

Такая погода простоит еще долгое время. Обещанного потепления в середины недели можно не ждать, так как оно отодвигается на начало декабря. Однако, все еще может измениться.