Новый веломаршрут появился в Красногвардейском районе Петербурга

Новый веломаршрут связал два парка в Красногвардейском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылся новый велосипедный маршрут. Велопешеходная дорожка длиной в 1,3 километра проходит по проспекту Косыгина и соединяет два парка - Ладожский и Малиновка. Об этом 22 ноября 2022 года рассказали в городской администрации.

- Завершились работы по обустройству новой велопешеходной дорожки. Протяженность маршрута составляет 1,3 километр. В целях повышения безопасности всех участников дорожного движения он полностью обособлен от проезжей части, - рассказали в Смольном.

Строительство велосипедной дорожки началось летом этого года. Оно проходило в два этапа. Сначала маршрут проложили вдоль Ладожского парка, далее работы прошли от Передовиков до Индустриального проспекта. На первом участке дорожка создавалась полностью с нуля, а на втором нужно было лишь расширить имеющуюся пешеходную часть.