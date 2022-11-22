Потепление в Петербурге отложилось до декабря

Потепление придет в Петербург в начале декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Потепление в Санкт-Петербурге, которое синоптики прогнозировали на середину последней недели ноября, отодвинулось по срокам. Пока что в городе стоит морозная погода, больше свойственная январю. А небольшое потепление теперь стоит ждать только в начале декабря. Об этом 22 ноября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Антициклон устойчиво стоит над ЕТР, поэтому Санкт-Петербург, находясь на его западной периферии, остается в зимней погоде. А потепление откладывается, скорее всего, на начало декабря, конечно если в атмосфере все "сложится". Так что следим за развитием погодных процессов дальше, - отметил синоптик.

На данный момент среднесуточная температура воздуха в Петербурге составляет минус 5,4 градусов, что на пять градусов ниже положенного по климатической норме.