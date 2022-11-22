Труп женщины нашли в коллекторе на стройке в Ленинградской области

Мертвую женщину нашли на стройке на Волхонке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области нашли труп женщины. Тело обнаружили строители днем 21 ноября 2022 года на территории стройки нового торгово-развлекательного комплекса на Волхонке. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Труп был обнаружен днем на строительстве торгового развлекательного комплекса на Волхонском шоссе, 118. Тело извлекли из коллектора сточных вод, - рассказал источник.

За то время, пока тело находилось в коллекторе, оно успело сильно разложиться. Поэтому сразу установить причину смерти, а также личность погибшей не было возможным. Также отмечается, что особых примет у женщины не оказалось.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти. Одежду погибшей отправили на экспертизу, чтобы найти следы возможных убийц несчастной. Проводится проверка.