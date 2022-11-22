Проезд по улице Марата в Петербурге закроют на три месяца с 24 ноября

Проезд по улице Марата в Петербурге ограничат с 24 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центральном районе Санкт-Петербурга с 24 ноября 2022 года введут ограничение на движение по улице Марата. Начиная с четверга и до середины лета на улице будут проводиться работы по прокладке газопровода. В связи с этим в ближайшие три месяца на дороге ожидаются пробки. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- В связи с производством работ по прокладке газопровода с 24 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года и с 30 апреля по 13 июля 2023 года по улице Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и от Звенигородской до Подъездного переулка, - сообщили в ГАТИ.

На время первого этапа, который продлится с 24 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года по четной стороне Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы будет ограничено движение, а по нечетной стороне от дома 5 по Звенигородской улице полностью закроют проезд.