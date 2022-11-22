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НовостиАвто22 ноября 2022 8:25

Проезд по улице Марата в Петербурге закроют на три месяца с 24 ноября

Движение полностью перекроют по нечетной стороне улицы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Проезд по улице Марата в Петербурге ограничат с 24 ноября

Проезд по улице Марата в Петербурге ограничат с 24 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центральном районе Санкт-Петербурга с 24 ноября 2022 года введут ограничение на движение по улице Марата. Начиная с четверга и до середины лета на улице будут проводиться работы по прокладке газопровода. В связи с этим в ближайшие три месяца на дороге ожидаются пробки. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- В связи с производством работ по прокладке газопровода с 24 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года и с 30 апреля по 13 июля 2023 года по улице Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы и от Звенигородской до Подъездного переулка, - сообщили в ГАТИ.

На время первого этапа, который продлится с 24 ноября 2022 года по 11 февраля 2023 года по четной стороне Марата от Звенигородской улицы до Социалистической улицы будет ограничено движение, а по нечетной стороне от дома 5 по Звенигородской улице полностью закроют проезд.