Три наглые «Лады» по тротуару объехали пробку на Шафировском проспекте

Три "Лады" объезжали пробку по тротуару. Фото: vk.com/spb_today

Наглых нарушителей, объезжающих пробку на Шафировском проспекте по тротуару, сняли на видео водители, стоящие в той самой пробки. Интересно, что все три машины, гуськом проехавшие по переходной дорожке, оказались «Ладами».

- Три очень «умных» и наглых водителя на «жигах» проехали по тротуару у рядов. Видимо очень серьезные ребята едут по очень важным делам, - иронизируют автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях горожане возмущаются поведением водителей «Лад» и шутят: «у них в селах все так ездят»; «мужчины с низкой социальной ответственностью».

По словам местных жителей, такое поведение автомобилистов они видят регулярно. А еще особо спешащие машины ездят по выделенным трамвайным путям.