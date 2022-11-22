Жителя Карелии с крупной партией наркотиков задержали в Ленинградской области

Сотрудники ДПС задержали жителя Карелии за перевозку крупной партии наркотиков / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали жителя Карелии, который перевозил крупную партию наркотиков. В ночь на 21 ноября 2022 года патруль остановил автомобиль "Фольксваген Джетта" на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе. При проверке машины в багажнике был обнаружен огромный сверток с порошком. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Около 1:15 на 235 километре магистрали полицейские остановили для проверки автомобиль "Фольксваген Джетта" с карельскими номерами. За рулем находился 27-летний житель Петрозаводска. Полицейские решили осмотреть машину и обнаружили в багажнике пакет с мусором, в котором при детальном осмотре нашли полиэтиленовый пакет с 11 свертками из изоленты с неизвестным порошком, - рассказали в полиции.

Водителя отправили в отделение полиции, а пакет с веществом на экспертизу. Оказалось, что мужчина перевозил более 1 килограмма синтетического наркотика.

Наркокурьер сейчас под стражей. Возбуждено уголовное дело.