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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:53

Внук Эдуарда Хиля записал гимн Петербургского метрополитена

В нем поется о подземных дворцах и сближении людей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
У петербургского метрополитена появился гимн.

У петербургского метрополитена появился гимн.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Внук легендарного Эдуарда Хиля исполнил гимн Петербургского метрополитена. Клип появился в соцсетях городской подземки 22 ноября. В песне есть слова про подземные дворцы а также фраза «объединяем город, сближаем людей» - официальный девиз метро.

- Послушайте, как замечательно исполняет гимн метрополитена Эдуард Хиль (младший). И посмотрите, как красиво наше метро! - сообщает пресс-служба метрополитена.

Текст гимна был написан инженером Службы технического развития подземки Павлом Сажиным, а исполнителем выбрали внука знаменитого советского певца Эдуарда Хиля. Для создания гимна внутри метрополитена был объявлен конкурс, участие в котором приняли многие сотрудники предприятия.

Впервые гимн прозвучал неделю назад. 15 ноября метрополитен отмечал свой 67-й день рождения.