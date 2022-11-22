Внук Эдуарда Хиля записал гимн Петербургского метрополитена

У петербургского метрополитена появился гимн. Фото: Олег ЗОЛОТО

Внук легендарного Эдуарда Хиля исполнил гимн Петербургского метрополитена. Клип появился в соцсетях городской подземки 22 ноября. В песне есть слова про подземные дворцы а также фраза «объединяем город, сближаем людей» - официальный девиз метро.

- Послушайте, как замечательно исполняет гимн метрополитена Эдуард Хиль (младший). И посмотрите, как красиво наше метро! - сообщает пресс-служба метрополитена.

Текст гимна был написан инженером Службы технического развития подземки Павлом Сажиным, а исполнителем выбрали внука знаменитого советского певца Эдуарда Хиля. Для создания гимна внутри метрополитена был объявлен конкурс, участие в котором приняли многие сотрудники предприятия.

Впервые гимн прозвучал неделю назад. 15 ноября метрополитен отмечал свой 67-й день рождения.