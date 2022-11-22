Общий объем сделок с офисной недвижимостью в Петербурге стал рекордным за последние пять лет

Объем сделок с офисами в Петербурге стал рекордным за пять лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге очень сильно вырос объем сделок с офисной недвижимостью. На данный момент он достиг рекордных показателей за последние пять лет. С начала 2022 года в городе было заключено сделок на 168 тысяч квадратных метров, что на 29 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом 22 ноября 2022 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Объем сделок с офисами в этом году уступил лишь рекорду 2016 года – на 18 процентов. Главными драйверами спроса стали компании нефтегазового сектора и российские IT-компании – они арендовали 54 и 15 процентов офисных площадей в Петербурге, - пишет издание.

Стоит отметить, что до этого года порядка 30 процентов спроса на офисы приходилось тоже на IT-компании, но международные.

Среди самых востребованных офисы класса В+, а также бизнес-центры рядом с метро и парковкой.