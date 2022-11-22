Окровавленный труп женщины нашли у автобусной остановки в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели женщины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе нашли окровавленный труп женщины. В ночь на 22 ноября 2022 года недалеко от остановки общественного транспорта по Муринской дороге было обнаружено изувеченное тело с явными признаками насильственной смерти. Об этом сообщает Следственный комитет города.

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили в комитете.

На место ужасной находки приехали следователи-криминалисты, а также специалиста в области судебной медицины и сотрудники полиции с служебно-розыскной собакой. Были ли найдены следы подозреваемых преступников, пока не уточняется.

На данный момент проводятся проверки и выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.