Готовность СКА-Арены достигла почти 90%

СКА-Арена готова почти на 90%. Фото: ООО "СКА-Арена"

Новый дом петербургского хоккейного клуба СКА город почти на 90 процентов. Сейчас строители практически завершили монтаж кровли и продолжают собирать конструкции декоративного фасада. Полностью выполнено остекление.

- На сегодняшний день общая строительная готовность здания составляет 87,5 процента, - сообщили «Петербургскому дневнику» в пресс-службе СКА-Арены.

Работы ведутся одновременно снаружи и внутри. Параллельно с отделкой здания, проводится благоустройство прилегающей территории. В частности, высаживаются деревья. Рядом с будущим самым крупным в мире хоккейным стадионом уже уложили футбольное поле, а еще появятся скейт-парк, общественное пространство, детские площадки и многое другое.

Напомним, что новая арена должна быть сдана в эксплуатацию в мае 2023 года. Она будет вмещать 21,5 тысячи болельщиков на хоккейных матчах и до 23 тысяч зрителей на концертах.