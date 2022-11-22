Атомный ледокол «Якутия» спустили на воду на Балтийском заводе в Петербурге

Новый ледокол "Якутия" спустили на воду на Балтийском заводе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Атомный ледокол «Якутия» спустили на воду в Петербурге. Четвертое судно нового проекта 22220 построили на Балтийском заводе. Торжественная церемония в присутствии представителей заказчика - «Атомфлота» - прошла 22 ноября.

Атомоходы проекта 22220, в который входят уже построенные на Балтийском заводе «Арктика» (головное, то есть первое судно), «Сибирь» и «Урал», являются самыми мощными в мире. Их силовая установка развивает 60 мегаватт (81,5 тысячу лошадиных сил) - как у 40 карьерных самосвалов БелАЗ.

Благодаря этому ледоколы могут «пробивать» путь сквозь трехметровую толщу льда, проводя караваны судов по Северному морскому пути. Уникальность новых атомоходов - в двухосадочной конструкции. Она, при наборе балластной воды, дает возможность менять осадку до 1,5 метров и работать как на море, так и на мелководье сибирских рек.

Развитие серии 22220 предусмотрено программой «Основы государственной политики страны в Арктике на период до 2035 года». Всего должно быть построено шесть ледоколов.