Билайн улучшил связь в Петергофе

Фото: пресс-служба билайн

Мобильный оператор продолжает повышать качество связи в Петербурге и Ленинградской области. В ноябре емкость сети 4G была расширена в Петергофе – это позволило улучшить качество мобильного интернета и других услуг связи для жителей и гостей города.

Петергоф – один из ключевых туристических объектов в регионе. Чтобы увидеть музей-заповедник, знаменитые фонтаны и ландшафтные сады, в город ежегодно приезжает множество туристов со всего мира. Здесь же любят отдыхать и петербуржцы. Неудивительно, что билайн уделяет особое внимание качеству связи в этом городе.

Так, в ноябре новая базовая станция в стандарте 4G была построена неподалеку от крупного ЖК «Петергоф Парк». Она увеличила ёмкость сети в городе и помогает обеспечить более высокие скорости и стабильное качество услуг для жителей ЖК.

Важно отметить, что ранее в этом году билайн осуществил рефарминг – расширение пропускной способности на всей своей сети 4G в Петербурге и Ленобласти, которое затронуло в том числе и Петергоф. Компания добавила в сеть 4G полосы из диапазона 2100 МГц, что позволило заметно увеличить средние скорости мобильного интернета. Так, в Петербурге, по данным оператора, средняя скорость интернета 4G выросла на 30%. Зафиксированная специалистами билайна пиковая скорость превысила 250 Мбит/сек.

«Новые базовые станции и перераспределение частот в 4G помогают нашим клиентам быстрее загружать в сеть нужные данные, отправлять друзьям фото и видео, общаться и оставаться на связи везде, где им это необходимо», – рассказывает Евгений Брянцев, директор билайн в Петербурге и Ленинградской области.

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