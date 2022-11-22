Реконструкцию теплосетей завершили в Сосновой Поляне в Петербурге

В квартале Сосновой Поляны завершилась реконструкция теплосетей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красносельском районе Санкт-Петербурга завершилась реконструкция теплосетей. Работы проводились в границах улиц Тамбасова и Здоровцева, проспекта Народного Ополчения и проспекта Ветеранов, квартале Сосновая Поляна. В общей сложности специалисты заменили почти 8,5 тысяч изношенных труб. Об этом 22 ноября 2022 года сообщили в Смольном.

- Мы наращиваем объем реконструкции теплосетей. После завершения работ в Сосновой Поляне около 13 тысяч жителей Красносельского района на годы вперед обеспечены бесперебойным теплоснабжением, – отметил губернатор Александр Беглов.

Работы проводила компания «ТЭК Санкт-Петербурга». Монтаж сетей начался еще в феврале 2021 года. Сейчас специалисты завершают работы в подвалах и до конца ноября благоустроят территорию в зоне проведения работ.