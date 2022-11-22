Полиция задержала парня за обман старушек в Петербурге на 1,5 млн рублей

Полиция Петербурга задержала молодого мошенника за бман старушек / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого мошенника, жертвами которого стали две старушки. Как рассказали 22 ноября 2022 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, всего парень обокрал пенсионерок на 1,5 миллиона рублей.

- 15 ноября в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее обманул телефонный мошенник. На мобильный телефон женщине позвонил незнакомец, который сказал, что ее внучка попала в ДТП. Чтобы компенсировать ущерб требуется заплатить. В тот же день пенсионерка передала курьеры 1 миллион рублей, - рассказали в полиции.

На следующий день, 16 ноября, с аналогичным заявлением в полицию обратилась другая 87-летняя женщина. Мошенник обманул ее по такой же схеме. В итоге она лишилась 500 тысяч рублей.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела. Ночью 21 ноября на Новороссийской улице полиция задержала 23-летнего парня. Сейчас он под стражей. Расследование продолжается.