На развязке КАД Петербурга с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд 2 декабря

На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд в Рыбацкое Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредил автомобилистов Санкт-Петербурга о запланированных перекрытиях на дорогах. В частности, со 2 на 3 декабря 2022 года на развязке Кольцевой автодороги с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд, который ведет в Рыбацкое.

- В связи с производством работ по замене барьерного ограждения поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, в ночь с 2 на 3 декабря будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в направлении станции метро Рыбацкое, а в направлении станции метро Пролетарская движение будет осуществляться в штатном режиме, - сообщили дорожники.

Работы специально запланированы на ночное время, когда трафик машин самый низкий. Съезд перекроют в 23:00 часов 2 декабря и откроют снова для движения в 6:00 3 декабря.