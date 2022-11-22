Петербуржец оспорил в суде признание блокады Ленинграда геноцидом

Петербуржец решил оспорить в суде признание блокады Ленинграда геноцидом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербургский городской суд поступила апелляционная жалоба на решение суда о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Об этом 22 ноября 2022 года рассказали в пресс-службе судов Северной столицы. Подал жалобу местный житель, который попросил отменить решение.

- Жалоба, поданная гражданином - лицом, не привлеченным к участию в деле, передана судье. Гражданин просит решение суда отменить, производство по делу прекратить, так как установление данного факта возможно исключительно в рамках уголовного судопроизводств, - сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

Напомним, что производство началось по требованию прокуратуры. На судебных слушаниях присутствовали историки, а также жители блокадного города. Установлено, что нацисты и их сообщники нанесли Ленинграду и его жителям порядка 35,3 триллионов рублей. Суд признал блокаду геноцидом и военным преступлением 20 октября.