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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:39

«Аэрофлот» запускает рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью

Полеты начнутся с 16 и 17 декабря
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Аэрофлот" начнет летать в Стамбул и Анталью из "Пулково".

"Аэрофлот" начнет летать в Стамбул и Анталью из "Пулково".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одна авиакомпания начнет летать из Петербурга в столицу Турции Стамбул и главный курортный город страны Анталью. С 16 и 17 декабря соответственно прямые рейсы из Пулково откроет «Аэрофлот».

- Полеты в Стамбул будут выполняться самолетах Boeing 737-800, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

За один раз лайнер сможет взять на борт от 160 до 189 человек в зависимости от конфигурации салона. Рейсы по маршруту Петербург - Стамбул - Петербург будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В Анталью и обратно самолеты будут летать в понедельник, четверг и субботу. Точное расписание можно узнать на сайтах аэропорта «Пулково» и авиакомпании.