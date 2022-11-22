МЧС предупреждает о морозах до -11 градусов в Ленобласти

Синоптики обещают настоящие морозы в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС по Ленинградской области предупреждает жителей региона о серьезных заморозках, которые ожидаются уже в ближайшее время. Так, по прогнозу синоптиков, в ночь на 23 ноября местами термометры покажут до -11 градусов.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. В южных районах небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3...-8, местами до -11 градусов. Днем -2...-7, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Учитывая погоду, на дорогах будет очень скользко. Водителей, еще не привыкших к особенностям вождения а гололеде, призывают не превышать скорость, держать дистанцию и не делать резких маневров.

Если верить синоптикам, то в ближайшее время теплее не станет, в ночь на пятницу морозы в области достигнут -13 градусов.