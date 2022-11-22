Более 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в больницах Петербурга

1,5 тысячи пациентов с ковидом находятся в больницах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что распространение коронавируса очень снизилось, в Санкт-Петербурге все еще продолжается борьба с болезнью. По данным Смольного на 22 ноября 2022 года в городских больницах находятся более 1,5 тысячи пациентов с тяжелым течением инфекции или пневмониями.

- На данный момент помощь зараженным оказывают в восьми городских больницах, где развернуто более 1,8 тысяч коек. Из них занято 1,5 тысячи, - рассказали в Смольном.

За минувшие сутки были госпитализированы 178 человек, а выписаны 74. На данный момент в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 136 пациентов, еще 35 человек подключены в аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за минувший день в Петербурге выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом, еще 14 человек скончались в следствии болезни. На амбулаторном лечении находятся более 3 тысяч жителей города.