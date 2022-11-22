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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:45

Канализация течет в реку Волчья из разрушенной очистной станции в Ленобласти

Проверку начал Роспотребнадзор
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Канализация стекает в реку волчья в Ленобласти. Фото: СЗМУ Росприроднадзора

Канализация стекает в реку волчья в Ленобласти. Фото: СЗМУ Росприроднадзора

Канализационные стоки из разрушенной станции фильтрации попадают прямо в реку Волчья. На это пожаловались жители поселка Раздолье в Ленобласти. На место выехали инспекторы и эксперты Северо-Западного управления Росприроднадзора, которые взяли пробы воды и грунта.

- Установлено, что сточные воды, которые поступают на очистные сооружения поселка Раздолье, не проходят требуемую очистку. Здание станции находится в разрушенном состоянии, очистка не проводится, - сообщает пресс-служба ведомства.

На месте инспекторы увидели переполненные мутно-серой жидкостью с резким характерным канализационные колодцы. Все это дело переливается через край и уходит в землю.

Фактически, канализация самотеком идет по грунту в канаву, откуда попадает в речку Волчья, которая находится под федеральным надзором, так как в ней нерестятся ценные виды рыб.

По данным Росприроднадзора, заброшенная очистная станция была передана на баланс «Леноблводоканала» в декабре 2019 года.