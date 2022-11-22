Убранный по требованию главы СК ларек у метро «Приморская» уже на утро заменили новым

На "Приморской" все стабильно: торговля идет. Убранный вечером ларек уже к утру заменили новым. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Бессмертный ларек, борьба с которым дошла аж до главы Следственного комитета России, оказался на редкость живучим. Место павильона, который все же увезли от входа на станцию метро «Приморская», уже через несколько часов заняла новая палатка.

- Недолго музыка играла. Утром проходила. Удивилась, что убрав вечером стационарный киоск, тут же разрешили установить какую-то халабуду. Оценила силу дружбы торговца с администрацией и полицией на пять баллов, - пишут петербуржцы в группе «Живем на Васильевском».

Горожане недоумевают, почему сами люди предпочитают закупаться овощами-фруктами а в таких ларьках, когда в двух минутах ходьбы полно магазинов. Второй момент, который вызывает удивление - наглость самих торговцев, решивших поиграть в кошки-мышки с главой СК Александром Бастрыкиным.

- Бастрыкин не указ торговцам, видимо, - возмущаются жители Петербурга. - Когда уже приведут в порядок территорию возле метро? Толкучка, вонь, грязь. Безобразие!