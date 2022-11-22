Мужчине из Петербурга закрыли больничный у гинеколога

Жителю Петербурга сообщили, что он лечился у гинеколога и закрыли больничный. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Красносельского района Петербурга внезапно ощутил себя женщиной. Это произошло после сообщения на Госуслугах. Через портал мужчина получил уведомление об оформлении больничного у...гинеколога.

- Утро одного нашего подписчика началось не с кофе, а с сообщения портала Госуслуг, что ему закрыли больничный в 20-й горбольнице, где он якобы проходил лечение у акушера-гинеколога, - сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» ВКонтакте.

В сообщении было указано, что мужчина провел в больнице пять дней, но теперь полностью готов к выходу на работу. Сам больничный уже передан в Фонд социального страхования, откуда идут выплаты.

Мужчина решил проверить личный кабинет у увидел в нем запись на некую Светлану, которая, видимо, и лечилась в стационаре. Теперь петербуржец пытается выяснить, где и кто ошибся. Идти к гинекологу он все же не решился.