Госпитализация больных ковидом в Петербурге выросла в семь раз за сутки

Доля госпитализаций выросла в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 22 ноября, с симптомами коронавирусной инфекции госпитализированы 178 человек. Это почти в семь раз больше, чем 21 ноября, когда в больницу с таким диагнозом попали всего 26 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

- Количество выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом осталось примерно на том же уровне. 22 ноября зафиксировано 456 таких случаев, это всего на пять больше, чем в предыдущий день. Однако значительно выросла доля госпитализаций, - сообщается в статистике портала.

От заболевания скончались 14 жителей Петербурга за минувшие сутки. А вчера, 21 ноября, ковид унес жизни девяти человек. Избавились от вируса и выздоровели 579 человек, а 21 ноября – 387 человек.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 4460 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы с этим диагнозом 1434 человека.