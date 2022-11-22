Госпитализация больных ковидом в Петербурге выросла в семь раз за сутки

Доля госпитализаций выросла в Петербурге
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Петербурге 22 ноября, с симптомами коронавирусной инфекции госпитализированы 178 человек. Это почти в семь раз больше, чем 21 ноября, когда в больницу с таким диагнозом попали всего 26 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».
- Количество выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом осталось примерно на том же уровне. 22 ноября зафиксировано 456 таких случаев, это всего на пять больше, чем в предыдущий день. Однако значительно выросла доля госпитализаций, - сообщается в статистике портала.
От заболевания скончались 14 жителей Петербурга за минувшие сутки. А вчера, 21 ноября, ковид унес жизни девяти человек. Избавились от вируса и выздоровели 579 человек, а 21 ноября – 387 человек.
Всего в России за минувшие сутки выявлено 4460 новых случаев заболевания коронавирусом. Госпитализированы с этим диагнозом 1434 человека.