50 человек эвакуировали в Петербурге из-за ложных сообщений о минировании

В Петербурге проверяли школы и суды из-за анонимок о минировании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередные сообщения о минировании получили петербургские учреждения. На этот раз телефонные террористы заставили побеспокоиться районные суды и школы. Из-за проверок эвакуировали 50 человек. Но людей на улицу выводили не везде, помятуя о множестве подобных ложных сообщений.

- Неизвестные злоумышленники угрожали взрывами в зданиях школ и суда, - уточняет «Мойка 78».

После проверки, проведенной взрывотехниками ОМОНа, людей пустили обратно. Никаких мало-мальски подозрительный предметов обнаружить не удалось.

Напомним, что в последние годы анонимки с угрозами приходят на электронные адреса правоохранительных органов и различный учреждений регулярно. Все они оказываются ложными.