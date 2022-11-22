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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 15:41

50 человек эвакуировали в Петербурге из-за ложных сообщений о минировании

Взрывотехники проверяли суды и школы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге проверяли школы и суды из-за анонимок о минировании.

В Петербурге проверяли школы и суды из-за анонимок о минировании.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередные сообщения о минировании получили петербургские учреждения. На этот раз телефонные террористы заставили побеспокоиться районные суды и школы. Из-за проверок эвакуировали 50 человек. Но людей на улицу выводили не везде, помятуя о множестве подобных ложных сообщений.

- Неизвестные злоумышленники угрожали взрывами в зданиях школ и суда, - уточняет «Мойка 78».

После проверки, проведенной взрывотехниками ОМОНа, людей пустили обратно. Никаких мало-мальски подозрительный предметов обнаружить не удалось.

Напомним, что в последние годы анонимки с угрозами приходят на электронные адреса правоохранительных органов и различный учреждений регулярно. Все они оказываются ложными.