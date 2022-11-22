190 новых остановочных павильонов установили в Петербурге за три месяца

Новые остановки установили в городе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге поставили 190 новых остановочных павильонов за три месяца осени. В этом году был запланирован монтаж 317 павильонов ожидания пассажирского транспорта. 151 нужно было поставить там, где их еще не было, а 166 нужны были для замены устаревших остановок.

- Новые конструкции поставили в 12 районах. По количеству новых остановок лидируют Петродворцовый, Курортный и Выборгский район, - рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Так, например, новые павильоны ожидания пассажирского транспорта появились на Выборгском шоссе, на улицах Композиторов и Политехнической, на Приморском шоссе в поселках Молодежный, Серово и Смолячково, на Санкт-Петербургском проспекте, Гостилицком шоссе, на улицах Озерковой, Шахматова и других.

В Северной столице в первой декаде декабря планируется полностью завершить установку конструкций по адресной программе.