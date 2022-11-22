22 килограмма опасного мяса изъяли из кафе под Всеволожском

В Ленобласти нашли место, где торгуют опасным мясом. Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

22 килограмма опасного мяса изъяли из кафе, расположенном на берегу Невы под Всеволожском. Как пишет online47.ru, внезапную проверку полуфабрикатов устроили специалисты из управления областной ветеринарии. Владелец кафе явно не ожидал гостей и не смог предъявить инспекторам необходимые сопроводительные документы на мясо. Поэтому за качество полуфабрикатов никто не отвечал. Использовать их в блюдах было бы попросту небезопасно.

- Кроме этого мясную продукцию не зарегистрировали в информационной системе «Меркурий», с помощью которой можно проверить электронную сертификацию товаров, - рассказали изданию в управлении ветеринарии Ленобласти.

Как итог, 22 килограмма мяса специально облили синим раствором. Благодаря этому ветеринары надеются остановить незаконную продажу. По закону опасную продукцию должны утилизировать. О том, что грозит собственнику кафе, пока не сообщается.