Новые остановки появились в 12 районах Петербурга

Еще 190 новых остановок установили в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

190 новых остановок благоустроили в Петербурге за три месяца. О количество установленных павильонов для ожидания транспорта, как они называются на языке чиновников, отчитался Комитета по благоустройству.

- Новые конструкции появились в 12 районах. Лидеры по количеству – Выборгский, Курортный и Петродворцовый, - сообщает пресс-служба Комблага.

Всего в планах на 2022-й год была обозначена цифра в 317 павильонов. 151 новую остановку должны были установить там, где из никогда не было, а еще 166 старых - заменить новыми. Завершить выполнение годового плана должны в первой декаде декабря.

Напомним, что работы связаны в том числе с транспортной реформой, в ходе которой маршрутки ушли с улиц города, а вместо них запущены социальные автобусы.