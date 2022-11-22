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НовостиОбщество22 ноября 2022 16:17

Землю под Гатчиной запретили использовать в ритуальных целях

Против выступила прокуратура
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Прокуратура не дала использовать землю под ритуальные нужды.

Прокуратура не дала использовать землю под ритуальные нужды.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гатчинская городская прокуратура оспорила выделение земли под ритуальные нужны. Участок в Вырицком городском поселении после проведенного с одобрения местной администрации межевания получило частное лицо. В прокуратуре посчитали это неправильным и пошли в суд.

- Администрацией поселения с учетом отсутствия Генерального плана и Правил землепользования и застройки незаконно сформирован и предоставлен в пользование физическому лицу земельный участок для осуществления ритуальной деятельности, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти.

Участку уже даже успели присвоить адрес. Но теперь процесс придется запустить вспять - так решил суд, удовлетворивший иск надзорного ведомства. Контролировать выполнение решения вырицкой администрацией будет все та же прокуратура.