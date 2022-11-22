Дом на Литейном проспекте, в котором жил Николай Некрасов, отремонтировали в Петербурге

Историческое здание привели в порядок Фото: Олег ЗОЛОТО

Строители преобразили исторический дом на Литейном проспекте. Ремонтом фасада 36-го дома занимался Фонд капремонта. О завершении преображения здания сообщила пресс-служба Жилищного комитета Петербурга.

- Этот дом был построен в 1875 году. Сейчас он считается объектом культурного наследия. Все работы проходили под контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, - говорится в сообщении ведомства.

Во время реконструкции здания было приведено в порядок 3,5 тысячи квадратных метров фасадов, заменены окна и двери в парадных, отремонтирован лифт.

В 19-м веке на протяжении долгих лет дом был центром русской литературной жизни. Там жил Николай Некрасов и бывали Лев Толстой, Иван Тургенев и другие писатели. А некоторое время в здании располагались редакции двух знаковых журналов: «Современник» и «Отечественные записки».