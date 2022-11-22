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НовостиСпорт22 ноября 2022 17:14

Футбольные болельщики развернули огромный российско-сербский флаг около «Газпром Арены»

Полотно длиной 600 метров растянули в знак дружбы народов перед матчем с «Црвеной Звездой»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Болельщики провели флешмоб перед матчем. Фото: Скриншот из видео

Болельщики провели флешмоб перед матчем. Фото: Скриншот из видео

В Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч «Зенита» и сербской команды «Црвена Звезда». Игра началась в восемь часов вечера. За полтора часа перед зданием Арены уже собрались болельщики, чтобы поучаствовать в дружественном флешмобе «Русские и сербы – братья навек».

- Приглашаем принять участие всех, вне зависимости от клубных пристрастий, - говорилось в сообщении в паблике «Ландскрона | Фанаты «Зенита» во «ВКонтакте».

Перед матчем болельщики действительно воплотили задуманное в реальность. Они растянули в парке у метро «Крестовский остров» русско-сербский флаг, длина которого составляет 600 метров. Его привезли в Петербург прямо из Сербии.

На опубликованных кадрах видно, как с огромнейшим бело-сине-красным полотном стоят болельщики. А кто-то из фанатов футбола зажег факелы. Время покажет, с каким счетом закончится этот товарищеский матч.